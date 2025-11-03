Відновлення експорту зброї: Україна відкриває два представництва

Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка у країни є в надлишку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Це ко-продакшн і експорт", – розповів він журналістам.

"Перші дві столиці (це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшені, а також на рівні держав) – наші представництва там будуть – це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році", – розповів Зеленський.

Як стверджує голова держави, йдеться про зброєю, "яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей".

Питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник Президента України Олександр Камишін, зазначив президент.

"Юридично буде все це відкриватись і будуть напрацьовуватися вже контракти. Європою займається Олександр Камишін, він буде представляти експорт України на європейському континенті", – сказав Зеленський.

Крім того, наразі триває робота із країнами Близького Сходу та США. І як повідомив президент, наступного тижня до України із Сполучених Штатів Америки прибеде команда "щодо Drone-deal".

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у себе зброї. "Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї", – заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна планує розпочати експорт власних військових технологій до країн-партнерів у Європі та за її межами. Зокрема, йдеться про налагодження виробництва дронів, ракет, а також, можливо, артилерійських систем за кордоном.

Раніше, у 2024 році повідомлялося про створення робочої групи, яка займатиметься розробкою механізму експорту військової техніки з вітчизняних заводів. Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Як повідомлялося, у 2025 році в межах ініціативи "Зброя Перемоги" Міністерство оборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн. Програма "Зброя Перемоги" – механізм довгострокових контрактів на три, п'ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Також повідомлялося, що Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою "1+1" — один для себе, один для України. Крім українських ударних надводних дронів Міноборони Литви зацікавилося також ракетними дронами та іншим озброєнням.