Ризиків щодо проведення оборонних видатків немає – комітет ВР

Ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Про це Роксолана Підласа написала у Facebook..

"Дохідна частина стабільна – за оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів)", – зазначила вона.

Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше плану на звітний період (зі змінами, які вносились бюджетами влітку та восени), написала вона у Facebook.

За її словами, найбільші надходження традиційно від імпортного ПДВ (440,6 млрд грн), ПДФО та військового збору (293 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (255,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ), податку на прибуток (224,3 млрд грн), імпортного акцизу (134,6 млрд грн) та внутрішнього акцизу (98 млрд грн).

План на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний, зазначила голова комітету.

"Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає", – підкреслила Підласа.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.

Водночас, за 10 місяців до бюджету надійшло 37,1 млрд доларів міжнародної допомоги. Міжнародна допомога переважно використовується для покриття НЕвійськових видатків державного бюджету.

"Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великобританії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та €6 млрд, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки - з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони в 2025", – зазначила голова комітету.

За 10 місяців на оборону витратили 63,3% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2 трлн грн. На погашення ОВДП пішло 440,3 млрд грн,

На соціальний захист і підтримку ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) пішло 322,3 млрд грн, на обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 279,9 млрд грн.

Програма медичних гарантій – 139 млрд грн, зарплата вчителів в школах (з доплатами) – 93,3 млрд грн, погашення зовнішнього боргу – 89,7 млрд грн, базова та додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 39,6 млрд грн.

"Всього, за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду держбюджету - це 73,7% від плану на рік (після останніх змін до бюджету 21 жовтня) і 94,5% до плану на 10 міс цього року", – говориться у повідомленні.

