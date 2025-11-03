Києву повернули 20 мільйонів гривень, привласнених у рамках програми допомоги

Завдяки прокуратурі та Службі безпеки України до бюджету Києва повернуто понад 20 мільйонів гривень, якими підприємці разом з посадовцями Київської міської державної адміністрації заволоділи в рамках міської програми допомоги киянам.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Двоє підприємців, підозрюваних у заволодінні бюджетними грошима, виділеними на допомогу киянам в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам", повернули 12,5 млн гривень та передали на потреби ЗСУ 6 автомобілів на суму 8 млн гривень", – говориться у повідомленні.

"Під час досудового розслідування, яке за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводить ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, ці двоє підприємців визнали свою вину, відшкодували свою частину завданих збитків і найближчим часом матеріали досудового розслідування щодо них буде скеровано до суду", – повідомляє прокуратура.

Директор департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників та підприємці підозрюються у заволодінні бюджетними грошима у складі організованої групи, нагадує прокуратура.

"Ці гроші виділялися для надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати", – зазначено у повідомленні.

Встановлено, що учасники схеми частину грошей виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися, стверджує прокуратура.

"Також в документи вносили послуги, що насправді не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка", – говориться у повідомленні.

Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень.

Досудове розслідування щодо інших учасників розкрадання бюджетних коштів, зокрема колишніх керівників Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, триває.

"КМДА відмовилась визнавати себе потерпілою стороною у кримінальному провадженні, тож це зробила КМВА, що дозволило швидко забезпечити відшкодування завданих місту збитків", – додають у прокуратурі.

