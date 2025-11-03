Компанії ОПК зможуть бронювати працівників, яких розшукує ТЦК: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє оборонним підприємствам та компаніям критичної інфраструктури тимчасово бронювати від мобілізації працівників, що мають порушення військового обліку.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Йдеться про законопроєкт №13335.

Як зазначала народна депутатка Галина Янченко, відтепер українські підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

Вона вважає, що цей час дасть змогу людям пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), оформити документи й влаштуватися працювати на заводах, "і не ховатися від ТЦК".

Закон передбачає, що бронюванню підлягають усі військовозобов'язані працівники критичних підприємств, у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи, які не перебувають на військовому обліку або ті, хто не уточнив персональні дані.

Таке бронювання надається один раз на рік. Протягом цього строку працівник має виправити порушення правил військового обліку, після чого він підлягатиме бронюванню на загальних підставах.

Закон не звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо:

З 1 січня 2026 року може збільшитися розмір зарплати, необхідної для бронювання військовозобов'язаного працівника – з 20 тис. грн до 21,6 тис. грн.