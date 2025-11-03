Україна може втратити фінансову підтримку МВФ через одне "ні" від Бельгії

Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до лавинної втрати довіри до економічної життєздатності країни, застерігають посадовці ЄС.

Про це повідомляє видання Politico.

Європейські прихильники "репараційного кредиту" Україні на €140 млрд, забезпеченого замороженими в ЄС державними активами РФ, наполягають: безперервна підтримка України з боку МВФ є критично важливою, а часу дедалі менше, аби переконати інституцію надати Києву нові позики.

Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету й гостро потребує фінансування МВФ, щоб продовжувати оборону від повномасштабного вторгнення Росії. Фонд розглядає можливість позики $8 млрд на наступні три роки.

Втім, надії на залучення коштів МВФ залежать від того, чи зможе ЄС фіналізувати власний кредит на €140 млрд під заморожені російські державні активи, більшість із яких зберігаються в Бельгії.

Один із представників Єврокомісії та дипломати трьох країн-членів заявили, що досягнення такої домовленості переконає МВФ у фінансовій спроможності України на найближчі роки - це необхідна умова для кредитування з боку інституції, що базується у Вашингтоні.

Але минулого місяця Бельгія виступила проти позики на зустрічі лідерів ЄС, посилаючись на фінансові та юридичні ризики, що зменшило шанси встигнути до вирішальної наради МВФ, яку, ймовірно, проведуть у грудні.

"Маємо проблему з термінами", - сказав чиновник ЄС, як і інші співрозмовники - анонімно. Він нагадав, що наступний саміт лідерів ЄС призначено лише на 18–19 грудня - тож потрібні більш термінові рішення.

На тлі суттєвого скорочення допомоги США МВФ очікує, що основний фінансовий тягар щодо України в найближчі роки нестиме ЄС.

Хоч розмір програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення подає інвесторам сигнал, що країна фінансово життєздатна й рухається шляхом реформ. "Це бенчмарк для інших держав та інституцій, аби оцінити, чи належним є управління в Україні", — сказав український посадовець. Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді для обговорення трирічної програми.

"З підтримкою МВФ не варто гратися", — додав чиновник ЄС.

Нагадаємо:

24 вересня ЄС може надати Україні так звану "репараційну позику" обсягом до 140 млрд євро, але остаточний розмір фінансування визначать після оцінки потреб України у 2026-2027 роках, яку проведе МВФ.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримує використання заморожених російських активів для України та закликає ЄС розблокувати кредит у розмірі 140 млрд євро.

Врешті на зустрічі у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро позики за рахунок заморожених російських активів. Все через позицію Бельгії.