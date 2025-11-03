Російський автопром впав на "дно" перших місяців війни

Російський автопром, який пережив "клінічну смерть" після відходу західних автоконцернів, а у 2023–24 рр відновив виробництво, знову йде на дно.За підсумками січня–вересня виробництво повернулося на найнижчий рівень 2022 року.

Про це пише The Moscow Times.

За підсумками січня–вересня виробництво автомобілів у Росії впало на 20% і повернулося на найнижчий рівень 2022 року, свідчать дані статистики Росстату. Спад автопрому прискорюється що квартал: у січні–березні він становив 9,2% у річному вираженні, у другому кварталі — 23%, у третьому — 26,7%.

У перший рік війни автомобільна промисловість втратила близько 50% виробництва, а загальний випуск автомобілів у Росії впав до 450 тисяч одиниць — найнижчого рівня із першої половини 1970-х, коли в СРСР ще не були запущені автозаводи в Горькому та Тольятті.

На середину минулого року випуск машин досяг 80% від допосилковного рівня, але зараз знову становить лише 50%, зазначає Яніс Клюге, науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки. Лідерами за темпами падіння стали виробники вантажівок, у яких випуск обвалився на 30% за 9 місяців і на 41% у вересні.

Продажі нових автомобілів у Росії за січень-вересень впали на 22%. А порівняно з першою половиною 2010-х скоротилися в 2–2,5 раза, оскільки автомобіль став менш доступним для росіян, говориться у публікації.

"Жодних явних сигналів того, що купівельна спроможність населення зросте у найближчий рік чи два, немає. Цього року склався майже ідеальний шторм", – констатують учасники ринку.

Нагадаємо:

З 29 вересня найбільший російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень, який діятиме до шести місяців.

Раніше повідомлялося, що російський уряд різко скоротить витрати на створення національної модульної платформи для виробництва електромобілів.

"АвтоВАЗ" не зміг запустити масове виробництво нової Lada Iskra через брак запчастин.

Також повідомлялося, що російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій на тлі повідомлень про можливе виробництво компанією дронів для України.