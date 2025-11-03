Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

БЕБ виявило розтрату грошей ЄС під час будівництва укриття у львівському ліцеї

Віктор Волокіта — 3 листопада, 13:30
БЕБ виявило розтрату грошей ЄС під час будівництва укриття у львівському ліцеї
БЕБ

Бюро економічної безпеки встановило завищення цін на будівельні матеріали під час будівництва укриття у львівському ліцеї.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Йдеться про будівництво укриття з оголошеною загальною вартістю 54,9 млн грн. Частина коштів в сумі 46,2 млн грн фінансується в межах реалізації ініціативи Ukraine Facility відповідно до рамкової угоди між Україною та Євросоюзом.

Фахівці теруправління БЕБ у Львівській області направили до органу місцевого самоврядування лист з рекомендаціями зменшити суму договірних зобов'язань за договором підряду.

Замовник вирішив знизити вартість робіт.

"В результаті таких дій співробітники БЕБ упередили розтрату 8,6 млн грн міжнародної технічної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

На виконання рішення суду за позовом прокуратури землі площею понад 40 га на Осокорках у Києві повернуто територіальній громаді.

БЕБ будівництво

будівництво

БЕБ виявило розтрату грошей ЄС під час будівництва укриття у львівському ліцеї
Печерська РДА збудує шкільне укриття за космічними цінами – Наші гроші
Скільки переплачують на державному будівництві?

Останні новини