БЕБ виявило розтрату грошей ЄС під час будівництва укриття у львівському ліцеї

Бюро економічної безпеки встановило завищення цін на будівельні матеріали під час будівництва укриття у львівському ліцеї.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Йдеться про будівництво укриття з оголошеною загальною вартістю 54,9 млн грн. Частина коштів в сумі 46,2 млн грн фінансується в межах реалізації ініціативи Ukraine Facility відповідно до рамкової угоди між Україною та Євросоюзом.

Фахівці теруправління БЕБ у Львівській області направили до органу місцевого самоврядування лист з рекомендаціями зменшити суму договірних зобов'язань за договором підряду.

Замовник вирішив знизити вартість робіт.

"В результаті таких дій співробітники БЕБ упередили розтрату 8,6 млн грн міжнародної технічної допомоги", - йдеться в повідомленні.

