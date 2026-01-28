Армія РФ вкотре атакувала порт Південний

Вночі проти 28 січня росія здійснила чергову атаку на порт Південний.

Про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".

"Внаслідок удару зафіксовано пошкодження об'єктів виробничої та залізничної інфраструктури, виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують сили підприємства", – інформує АМПУ.

Йдеться, що постраждалих немає. Порт працює у штатному режимі.

Нагадаємо:

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.