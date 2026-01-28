Удар РФ по Кривому Рогу зупинив котельні: місто частково без опалення

У Кривому Розі після нічного удару РФ частина міста залишилася без тепла.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, ремонтні роботи тривають, триває й запуск котелень.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що вночі 28 січня місто атакували балістикою.

Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень, а також — через гідроудар — виникли пориви на магістральних мережах.

За словами Вілкула, наразі без опалення близько 700 будинків. Міські служби працюють над відновленням теплопостачання.

Нагадаємо:

У ніч на 28 січня російські загарбники атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "Шахеди".