Житлові ваучери для переселенців: Мінрозвитку розповіло, коли програма буде фінансуватися

Житлову програму для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, яка передбачає надання ваучера на два мільйони гривень, розпочнуть фінансувати наприкінці лютого.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

"Фінансування програми планується розпочати наприкінці лютого, після чого люди отримають житлові ваучери", – говориться у повідомленні.

Ідеться про новий компонент програми "єВідновлення", який передбачає надання ваучера на 2 млн грн. Його можна використати для купівлі житла, або ж інвестування в його будівництво. Ваучером також можна сплатити внесок за іпотекою.

Перший етап програми, розробленої Мінрозвитку, охоплює внутрішньо-переміщених осіб з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

За даними міністерства, з моменту запуску послуги понад 28 тисяч людей подали заявки на житлові ваучери.

У регіонах, зокрема й у Києві, вже працюють близько 1200 комісій, які розглядають заявки від людей. Вони вже ухвалили майже 4 500 позитивних рішень.

Перевірити статус заявки або отримати повідомлення про рішення комісії людина може у мобільному застосунку Дія.

"Лише за перший тиждень роботи програми, з 1 грудня 2025 року, надійшло понад 18 тисяч заяв, що суттєво навантажило систему. Паралельно органи місцевого самоврядування створювали комісії для розгляду звернень", – розповідають у міністерстві.

У відомстві зазначили також, що на швидкість роботи комісій, зокрема в Києві, також впливає безпекова ситуація: у січні через російські удари по енергетичній інфраструктурі були тривалі повітряні тривоги та відключення світла.

"Ще наприкінці вересня 2025 року, одразу після ухвалення постанови, Мінрозвитку звернулося до всіх громад із вимогою завчасно сформувати комісії, щоб вони були готові працювати із зверненнями людей з першого дня запуску програми", — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

За її словами, наразі залишилось близько 5% від усіх заяв, які тимчасово не можуть бути розглянуті саме через відсутність комісій у окремих громадах.

"Важливо, щоб органи місцевого самоврядування з відповідальністю поставилися до їх утворення, адже саме комісії є ключовою ланкою в роботі програми", — додала Козловська.

Заявки подали мешканці 23 областей України та Києва. Найбільше звернень надійшло з Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей і столиці — від 2 до понад 4 тисяч у кожному регіоні.

Навантаження на комісії впливає і на швидкість розгляду заяв. Водночас за темпами опрацювання і кількістю ухвалених рішень найкращі результати показують Сумська, Полтавська, Черкаська та Вінницька області.

"Наступний етап — перерахування коштів і старт фінансування. Щойно з'явиться можливість бронювати кошти — буде поінформовано кожну людину, яка подала заявку та отримала позитивну відповідь", – зазначено у повідомленні.

На сьогодні усі подані заявки пройшли верифікацію Міністерством фінансів України. Мінфін у разі виявлення неточностей формує рекомендації щодо додаткової перевірки даних та передає їх на розгляд профільним комісіям у громадах.

Рекомендації Мінфіну не є автоматичною підставою для відмови в отриманні ваучера. Остаточне рішення завжди має ухвалювати комісія, яка розглядає заяву людини на місці. А процедура верифікації може проводитись на різних етапах — на момент подання заявки, під час її розгляду або вже після отримання державної допомоги.

Підставами для відмови можуть бути виключно подання заяви особою, яка не має права на отримання допомоги або повноважень її подавати та вявлення недостовірних даних у заяві.

