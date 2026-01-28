Суд дозволив зняти електронний браслет з Кудрицького

Печерський районний суд міста Києва дозволив зняти електронний браслет з екскерівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, однак залишив інші обмеження.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід колишньому керівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Суд зняв із нього електронний браслет, однак залишив інші обмеження та визначив розмір застави", – говориться у повідомленні.

Запобіжний захід продовжено ще на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі сім мільйонів гривень. Крім того, суд залишив для Кудрицького низку процесуальних зобов'язань.

Зокрема, він має здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками у справі та з'являтися до суду за кожним викликом.

Рішення суду означає пом'якшення умов запобіжного заходу, однак Кудрицький і надалі перебуватиме під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження.

Кудрицького підозрюють у зловживанні службовим становищем та незаконним заволодінням коштами державної компанії, нагадує "Суспільне".

Нагадаємо:

Раніше Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід ексголові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Йдеться про тримання під вартою із заставою у понад 7 млн грн.

29 жовтня екскерівнику НЕК "Укренерго" Печерський райсуд Києва обрав Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень. Повідомлялося, що він перебуватиме під вартою до 26 грудня 2025 року.

30 жовтня за Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.

До того 21 жовтня ДБР прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Хочу сказати, що жодних підозр мені не було вручено, просто був обшук", – заявив Кудрицький.

Володимира Кудрицького підозрюють у шахрайському заволодінні коштами. За даними джерел УП у правоохоронних органах, слідчі дії проводили за підозрою у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами державної компанії.

Слідство вважає, що Кудрицький і бізнесмен Ігор Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

28 жовтня Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Також нагадаємо, що Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня 2024 року.