У Києві 737 будинків залишаються без тепла

737 житлових будинків столиці залишаються без тепла станом на ранок 28 січня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Переважна більшість будинків без тепла знаходиться на Троєщині, ще частина – у кількох інших районах.

За словами Кличка, комунальники цілодобово ремонтують енергосистему столиці, аби відновити постачання тепла.

Житловий фонд Києва складається з більше, ніж 10 тисяч будинків.

Нагадаємо:

Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими для жителів столиці.

Київ втратив частину власного джерела електроенергії, бо росія з осені системно б'є по енергетиці столиці.