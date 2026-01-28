В "Енергоатомі" нова наглядова рада: хто увійшов і з чого почне роботу

Уряд призначив новий склад наглядової ради державної компанії "Енергоатом".

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нова наглядова рада складається з семи членів.

Незалежними членами наглядової ради будуть Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

"Усі вони є авторитетними міжнародними фахівцями з багаторічним досвідом у галузях ядерної енергетики, фінансів, управлінні ризиками та юридичному регулюванні", - зазначила Свириденко.

Представниками держави обрані заступник міністра економіки, Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

Вона поінформувала, що конкурс відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмена за повною та відкритою, конкурентною процедурою.

Під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Свириденко попросила їх терміново призначити нове керівництво компанії. На період, необхідний для призначення, уряд доручив замінити тимчасове керівництво компанії.

"Також нова наглядова рада має провести повний аналіз попередньої діяльності компанії: договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, з урахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів, - розповіла Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому". В організації схеми підозрюють друга Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

26 листопада було розпочато конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Енергоатом".

На конкурс на посади 4 незалежних членів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" заявки подали 83 кандидати.

Номінаційний комітет 31 грудня затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом".