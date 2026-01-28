Дефіцит електроенергії наразі неможливо покрити внутрішніми джерелами та імпортом – "Укренерго"

В енергосистемі України виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо.

Про це заявив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час онлайн-участі в засіданні правління Європейської Бізнес Асоціації.

За таких умов, як вважає він, для української енергетики дуже важливе залучення приватних інвестицій у будівництво об'єктів генерації.

"Зокрема, завдяки спецаукціонам "Укренерго" – упродовж минулого року в енергосистемі з'явилось 423 МВт нових генеруючих потужностей", – заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він також вважає, що важливість підключати до загальної мережі ті генеруючі потужності, які зараз бізнес та промисловість використовують виключно як резервні джерела живлення на випадок погодинних чи аварійних відключень.

"У разі роботи на ринку електроенергії – такі установки могли б покривати частину дефіциту потужності в енергосистемі та водночас приносити прибуток своїм власникам", - додав він.

Нагадаємо:

Починаючи з жовтня минулого року, ворог здійснює комплексні атаки на енергооб'єкти. Пошкоджено багато об'єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії у більшості регіонів України.

Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими для жителів столиці.

Київ втратив частину власного джерела електроенергії.