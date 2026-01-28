У Раді запропонували заборонити окремій категорії іноземців купувати сільгоспземлі

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо введення заборони на купівлю сільськогосподарської землі іноземцями, які отримують громадянство України у спрощеному порядку.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Ідеться про законопроєкт, зареєстрований за номером 14390, який запропонувала група народних депутатів.

Вони пропонують заборонити купувати сільськогосподарську землю іноземцями, які отримують громадянство України у спрощеному порядку в межах закону про множинне громадянство.

З 16 січня 2026 р. іноземці з окремих країн (США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії) можуть у спрощеному порядку отримати громадянство України. І одразу після цього на законних підставах купувати українську сільськогосподарську землю, говориться у публікації.

"Під час війни це створює серйозні загрози: відкриває доступ іноземному капіталу до стратегічного ресурсу, ставить українських фермерів у нерівні умови конкуренції, підриває продовольчу безпеку та національні інтереси держави", – стверджує один з авторів законодавчої ініціативи, член комітету ВР України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

За його словами, саме тому законопроєкт пропонує обмежити право купівлі сільськогосподарської землі для осіб, які набули громадянство України у спрощеному порядку, на весь період воєнного стану та ще на 15 років після його завершення.

"Мета цього рішення захистити українську землю, підтримати українських фермерів, не допустити концентрації паїв у руках іноземного капіталу та зберегти продовольчу безпеку України", – запевняє співавтор законопроєкту.

Нагадаємо:

Раніше Мінекономіки повідомило, що ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився: на початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер – якість та розташування ділянок.

1 січня 2024 року почався новий етап запровадження закону "Про ринок землі" – ринок відкрився для юридичних осіб. Також громадяни отримають право набувати у власність до 10 тис га землі.

Уряд подав до парламенту законопроєкт, який спрощує процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення держвласності.

Раніше повідомлялося, що з моменту відкриття українського ринку землі для юридичних осіб у січні 2024 року лише "Земельний край" наблизився до обмеження 10 тис. га землі "в одні руки".

Раніше повідомлялося, що компанії з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру скоротили за рік площі своїх земельних ділянок на 8225,4 га. Згідно з дослідженням "Опендатабот", на 66 компаній поменшав список з бізнесів, які володіють понад 100 га землі.