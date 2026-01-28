У Бородянці на Київщині запустили тестування 5G

У Бородянці на Київщині запустили тестування мережі мобільного зв'язку 5G.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та пресслужби компанії "Київстар" і Vodafone.

Як зазначили в Мінцифри, пілот 5G у Бородянці функціонуватиме в центральному районі міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу.

Йдеться, що тестова 5G-зона від "Київстар" у Бородянці охопить близько 3,5 км².

Очікувана швидкість передачі даних залежить навантаження на мережу і може сягати від 600 - 700 Мбіт/с до пікових значень 1,5 - 1,7 Гбіт/с. Технологія 5G працюватиме у діапазоні 3500 МГц, повідомили в компанії.

За інформацією Vodafone, запуск реалізовано спільно з європейським постачальником обладнання базових станцій Nokia. Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.

"Якщо у налаштуваннях телефону при виборі мережі є опція "тип мережі 5G", а ОС телефону оновлена виробником телефону під технологію 5G на відповідних частотах, смартфон автоматично під'єднається до мережі 5G у Бородянці", – зазначає мобільний оператор.

"Після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту плануємо розширити на Харків, а згодом — на Київ та Одесу", – поінформували у Мінцифри.

За даними міністерства, зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. Технологія забезпечує надшвидкий інтернет із мінімальною затримкою. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.

Нагадаємо:

12 січня у центрі Львова запустили пілотну мережу 5G - вперше в Україні зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента.