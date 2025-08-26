Новини 26 серпня: атака РФ на шахту ДТЕК, ріст тарифів на електрику, ОПЗ виставляють на продаж

Про що говорили сьогодні?

Про відносини між РФ та США. Американські та російські урядовці обговорили кілька енергетичних угод на полях мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Про нафтопереробку РФ. За підрахунками інформагентства Reuters, українські атаки порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії.

Про атаку РФ на шахту ДТЕК. Росіяни атакували шахту ДТЕК в Добропільській громаді Донецької області. Загинув працівник, троє поранені.

Про нафтопродукти Курченка. Вищий антикорупційний суд розглядає угоду про визнання винуватості бізнесмена Сергія Тищенка у справі розкрадання арештованих нафтопродуктів Сергія Курченка на 817 млн грн.

Про тарифи на електрику. НКРЕКП ухвалила рішення підняти тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів. Для населення ціни на електроенергію залишаються незмінними.

Про ОПЗ. На засіданні 26 серпня уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Ексклюзиви ЕП.

Україна витрачає на держборг більше, ніж на пенсії і "соціалку". Чи можна вийти з "боргової ями"?

Цьогоріч на платежі за державним боргом уряд витратить понад 1 трильйон гривень. Кому та скільки заборгувала держава і як цей борг впливає на економіку?

30 тисяч "старлінків" можуть вимкнутися. Чи заблокує новий президент Польщі доступ до супутникового інтернету

Польський президент поставив під загрозу доступ українських військових до супутникового інтернету Starlink. Які це може мати наслідки?