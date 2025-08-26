РФ атакувала шахту ДТЕК в Добропільській громаді: один загиблий, троє поранених

Росіяни атакували шахту ДТЕК в Добропільській громаді Донецької області. Загинув працівник, троє поранені.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею", – написав він у Facebook.

Оновлено о 14:50. "Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено", – повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню.

Оновлено о 14:56. За інформацією Міністерства енергетики, усіх заблокованих гірників підняли на поверхню. Наразі життю та здоров’ю шахтарів нічого не загрожує.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі незаконного видобутку вугілля в тимчасово окупованому Донецьку, яке завдало державі понад 5 мільярдів гривень збитків.