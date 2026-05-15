Щойно ожив – і знову помер: атака дрона зупинила паливний завод "Газпрому"

Газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області на півдні Росії зупинив виробництво автомобільного пального після пожежі, що спалахнула 13 травня внаслідок атаки дрона.

Про це Reuters повідомили два галузеві джерела.

За їхніми словами, завод призупинив роботу, зокрема комбінованої установки з переробки стабільного конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік, яка виробляє бензин і дизель на підприємстві.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у середу повідомив у своєму Telegram-каналі, що уламки дрона спричинили пожежу на газопереробному заводі.

За словами джерел, відновлення виробництва автомобільного пального може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Одне з джерел повідомило, що Астраханський завод не працював із вересня минулого року й відновив переробку конденсату та виробництво автомобільного пального лише за кілька тижнів до останньої атаки у квітні.

Друге джерело заявило, що під час атаки дрона також було пошкоджене обладнання для переробки сірководню та відновлення сірки.

