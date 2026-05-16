Проти Amazon подали позов за відмову відшкодувати витрати, пов’язані з митами Трампа

У п'ятницю проти Amazon.com Inc було подано позов споживачами, які вимагають відшкодування витрат, перекладених на них у вигляді підвищених цін внаслідок введення мит, які, як згодом встановив Верховний суд США, були незаконно введені президентом Дональдом Трампом.

Проц е повідомляє Reuters.

Споживачі в запропонованому колективному позові, поданому до федерального суду в Сіетлі, стверджують, що гігант електронної комерції зібрав сотні мільйонів доларів незаконних митних витрат, підвищивши ціни на імпортні товари до того, як Верховний суд виніс рішення.

У лютому Верховний суд США ухвалив рішення 6 голосами проти 3, що Трамп перевищив свої повноваження, використавши Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження для введення своїх широкомасштабних мит.

Після ухвалення цього рішення тисячі компаній почали вимагати від уряду повернення мільярдів доларів.

Але Amazon цього не зробила, що, як стверджується в позові, "не тому, що їй бракує для цього правових підстав, а тому, що вона прагне задобрити Трампа, дозволяючи федеральному уряду залишити ці кошти собі".

"Проблема полягає в тому, що кошти, які Amazon використовує, щоб залишатися в прихильності президента, не належать Amazon. Ці кошти були незаконно вилучені у споживачів для покриття мит IEEPA, які з того часу були визнані недійсними", — йдеться в позові.

У позові висуваються претензії щодо безпідставного збагачення та порушення закону штату Вашингтон про захист прав споживачів.

Нагадаємо:

У лютому Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.