США та РФ обговорюють енергетичні угоди на тлі перемовин щодо війни – Reuters

Американські та російські урядовці обговорили кілька енергетичних угод на полях мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Інформагентство зазначає, що ці угоди були запропоновані як стимули, щоб заохотити Кремль погодитися на мир в Україні, а Вашингтон – пом'якшити санкції проти Росії.

Чиновники обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проекту "Сахалін-1".

Вони також підняли питання про можливість придбання Росією американського обладнання для своїх проектів з виробництва скрапленого природного газу, таких як Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями.

Ще одна ідея полягала в тому, щоб США придбали у Росії атомні криголами.

Ці переговори відбулися під час візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з правителем Росії Владіміром Путіним і його інвестиційним посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті в Алясці 15 серпня.

"Білий дім дуже хотів опублікувати після саміту в Алясці заголовок, в якому б оголошувалося про велику інвестиційну угоду. Так Трамп відчуває, що він чогось досяг", – повідомило одне з джерел Reuters.

Нагадаємо:

Після перемовин на Алясці правитель РФ Владімір Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, зокрема провідній американській нафтовій компанії Exxon повернути частки в нафтогазовому проекті "Сахалин-1".

Раніше компанія володіла 30% часткою оператора в цьому прибутковому проекті і є єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки.