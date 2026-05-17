Іранські танкери продовжують ходити через Ормуз попри блокаду США – ЗМІ

Комерційне судноплавство через Ормузьку протоку залишається практично паралізованим: спостерігається лише обмежений рух суден, і більшість з них пов'язана з іранськими перевізниками.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема один супертанкер, який раніше був зупинений блокадою військово-морських сил США, відновив свій шлях до пункту призначення.

Йдеться про Agios Fanourios I, що перевозить 2 млн барелів іракської нафти до В'єтнаму – цей танкер відновив свій шлях після п'ятиденної затримки американськими силами в Оманській затоці.

Компанія PetroVietnam Oil Corp., яка придбала іракську нафту, звернулася до Вашингтона з проханням про звільнення танкера.

Також щоденні показники транзиту через Ормуз у суботу, 16 травня, зросли з п'яти до десяти суден, що було спричинено новою хвилею іранських танкерів.

Дані моніторингу свідчать, що в суботу до Перської затоки увійшли шість суден, пов'язаних з Іраном – два танкери типу "Афрамакс", танкер для перевезення палива, танкер для скрапленого вуглеводневого газу та два суховантажі.

"Афрамакс" – нафтові танкери середнього розміру. Вони можуть перевозити близько 600-800 тис. барелів нафти.

Ще чотири судна вийшли із затоки – три суховантажі та один танкер з нафтопродуктами, пов'язаний з Іраном.

Зранку в неділю, 17 травня, руху в Ормузі не спостерігалося.

Водночас багато суден відключають свої навігаційні системи під час проходження через протоку, щоб убезпечити себе від атак.

Так, нариклад, судна, пов'язані з Іраном, зазвичай зникають з екранів під час наближення до Ормузу. Сигнали часто не відновлюються аж до Малаккської протоки – приблизно за 13 днів ходу від іранського острова Харг.

Через це реальні значення трафіку можуть бути значно вищими.

США ввели блокаду в Оманській затоці, спрямовану проти іранського судноплавства, у відповідь на те, що Тегеран перешкоджав судноплавству через Ормузьку протоку.