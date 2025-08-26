У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів: кого торкнеться

НКРЕКП ухвалила рішення підняти тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів. Для населення ціни на електроенергію залишаються незмінними.

Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.

У середньому тарифи зростуть на 14% для першого класу напруги і на 23% для другого класу напруги.

Найбільше підвищення може торкнутися споживачів "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго". Найменше - клієнтів "Чернігівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Львівобленерго".

Мета рішення - розрахуватися з боргами перед "Укренерго", підготувати енергосистему до зими та створити аварійні запаси обладнання на випадок обстрілів.

Окремо в жовтні планують переглянути тарифи для прифронтових областей: Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Харків, а також для компанії ПЕМ ЦЕК.

Довідка. Зараз споживачі платять обленерго за двома класами напруги: перший - якщо лінія понад 27,5 кВ або споживання понад 150 000 МВт-год на місяць, і другий - якщо лінія менше 27,5 кВ.