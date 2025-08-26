Україна вивела з ладу 17% нафтопереробки РФ – Reuters
За підрахунками інформагентства Reuters, українські атаки порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії.
Про це йдеться у повідомленні Reuters.
За останній час Україна атакувала 10 заводів, порушивши виробництво приблизно 1,1 мільйона барелів на день.
Атаки на нафтопереробні заводи відбулися в той час, коли сезонний попит на бензин з боку туристів і фермерів у Росії досяг піку.
Росія посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі стрибком внутрішнього попиту ще до атак.
У деяких районах України, окупованих Росією, на півдні Росії і навіть на Далекому Сході спостерігався дефіцит бензину, що змусило автомобілістів перейти на більш дорогий бензин через дефіцит звичайного бензину марки А-95.
Нагадаємо:
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.
За його словами, на 23 серпня українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії:
- 14 серпня – Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград), повідомляється про зупинку роботи.
- 18 серпня – нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску немає.
- 20 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Пожежа там триває вже понад 60 годин і станом на 23 серпня продовжує збільшувати площу.
- 21 серпня – ще одна станція нафтогону "Дружба" в Унечі, Брянська область. За повідомленнями, об’єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за 5 діб.