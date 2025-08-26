Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу

На засіданні 26 серпня уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

Свириденко зазначила, що ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.

"Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій", – підкреслила вона.

За інформацією Мінекономіки, основними умовами продажу пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод" є:

збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років;

здійснення інвестицій у сумі не менше 500 млн грн протягом 5 років;

погашення боргів із зарплати та перед бюджетом протягом 1 року;

погашення протягом 5 років простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними/юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни/резиденти РФ та Республіки Білорусь;

забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства;

дотримання вимог природоохоронного законодавства.

