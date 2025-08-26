"Нафтопродукти Курченка": близький до Пашинського бізнесмен погодився на угоду зі слідством

Вищий антикорупційний суд розглядає угоду про визнання винуватості бізнесмена Сергія Тищенка у справі розкрадання арештованих нафтопродуктів Сергія Курченка на 817 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як зазначає ЦПК, засідання відбувається у закритому режимі з міркувань безпеки та для збереження таємниці слідства. За даними прокурора, один із підозрюваних і його захисники намагаються впливати на інших фігурантів, зокрема і на Тищенка.

ЦПК нагадав, що у 2024 році підозри отримали екснардеп Сергій Пашинський, бізнесмен Сергій Тищенко та інші. За версією слідства, Тищенко та Пашинський розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію.

Йдеться, що вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. При цьому Пашинський забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.

Надалі держпідприємство у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Проте до державного бюджету кошти так і не надійшли, оскільки компанія сплатила держпідприємству лише частину з них, але й та була виведена на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання.

