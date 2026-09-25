Атака дронів зупинила ще один НПЗ РФ

Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ тимчасово зупинив роботу після нічної атаки дронів.

Про це пише Reuters з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За його словами, під час атаки завод зазнав пошкоджень. Російська влада заявила про знищення близько 50 безпілотників над регіоном.

Новошахтинський НПЗ переробляє близько 5 млн тонн нафти на рік, або приблизно 100 тис. барелів на добу. Основна частина його продукції йде на експорт.

Нагадаємо:

У російському Ульяновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та НПЗ.

У грудні 2024 року ЕП писала, що після удару українських дронів завод зупинив обидві установки первинної переробки нафти