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Уряд призначив нового тимчасового очільника Податкової служби

Семен Рубан — 25 вересня, 18:10
Уряд призначив нового тимчасового очільника Податкової служби
Уряд призначив нового в. о. голови податкової
Податкова

Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками", – пише він.

До цього він працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи.

Нагадаємо:

14 вересня Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.

Вона виконувала ці обов'язки з 23 червня 2025 року, після того, як тодішнього голову ДПС Руслана Кравченка призначили на посаду генерального прокурора.

ДПС уряд Податкова Кабмін

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