Уряд призначив нового тимчасового очільника Податкової служби

Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками", – пише він.

До цього він працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи.

Нагадаємо:

14 вересня Кабмін припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.

Вона виконувала ці обов'язки з 23 червня 2025 року, після того, як тодішнього голову ДПС Руслана Кравченка призначили на посаду генерального прокурора.