Вже в чотирьох мережах АЗС дизель піднявся вище 100 гривень за літр

Як мінімум 4 мережі АЗС підняли ціни на дизельне пальне вище 100 гривень за літр.

Про це повідомляє сайт "Мінфін" із посиланням на консалтингову групу "А-95".

Так, звичайне дизельне пальне зросло до позначки, що вища ста гривень за літр, у двох мережах АЗС – Socar (103 грн/літр) та Neftek (101 грн/літр).

Ціни на преміальне дизельне пальне зросли одразу у чотирьох мережах АЗС – WOG (102,9 грн/літр), ОККО (102,9 грн/літр), Socar (104 грн/літр) та Neftek (102 грн/літр).

Нагадаємо:

21 вересня мережа АЗК SOCAR переглянула вартість пального посеред дня, суттєво підвищивши ціни на звичайний дизель, який коштує 103 грн/л.