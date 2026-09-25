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КВЦ "Парковий" у Києві припинив роботу після російської атаки

Володимир Тунік-Фриз — 25 вересня, 15:10
КВЦ Парковий у Києві припинив роботу після російської атаки
Парковий зупинив роботу після російського удару
КВЦ "Парковий"

Після атаки росіян, внаслідок якої було пошкоджене приміщення конгресно-виставкового центру "Парковий", він зупинив роботу.

Про це повідомляє пресслужба "Паркового".

"Через дії ворога ми зіткнулися з форс-мажорною ситуацією, унаслідок якої будівля КВЦ "Парковий" зазнала пошкоджень…

Завдяки злагодженим діям евакуацію провели оперативно – ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Комплекс тимчасово призупиняє роботу. Наразі триває експертна оцінка пошкоджень. Терміни відновлення роботи у центрі не уточнили.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Київ

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