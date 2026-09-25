Зеленський попередив про серйозні проблеми з дронами взимку через дефіцит у $28 мільярдів

Близько третини з $28 млрд дефіциту оборонного фінансування України припадає на дрони, які потрібно замовити та оплатити вже у жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ.

За його словами, загалом $28 млрд необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково — для виплати грошового забезпечення.

"Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше — це січень, лютий, березень, дрони. І якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом.

Водночас Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку ЄС.

Зокрема, президент закликав Єврокомісію прискорити надання другого траншу з пакета на 90 млрд дол.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати та оборону.