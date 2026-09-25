В Україні закрили найбільше металургійне підприємство після серії атак РФ

ArcelorMittal зупиняє роботу "АрселорМіттал Кривий Ріг" — найбільшого металургійного підприємства України — після чотирьох ракетних ударів за останні п'ять тижнів.

Про це повідомила ArcelorMittal.

Останній удар стався 21 вересня. Загалом унаслідок чотирьох атак загинули п'ятеро людей, ще 17 працівників отримали поранення, один із них залишається у критичному стані.

Компанія планує зосередитися на збереженні інфраструктури заводу, щоб після завершення війни залишалася можливість відновити виробництво.

"Ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати "АрселорМіттал Кривий Ріг"", – заявив гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо.

За останні п'ять тижнів завод чотири рази потрапляв під ракетні удари, остання атака сталася 21 вересня.

Через закриття українського підприємства ArcelorMittal очікує близько $1 млрд негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання.

Довідка. "АрселорМіттал Кривий Ріг" — найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України з повним циклом виробництва від видобутку руди до готового металопрокату.

Нагадаємо:

17 серпня ArcelorMittal повідомила про ракетний удар, який пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Тоді загинули двоє людей, 13 отримали поранення, а частину виробничих процесів зупинили.