Рубіо заявив, що Україна неодноразово била по суднах, пов’язаних зі США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями України і цього не можна допускати.

Про це пише "Радіо Свобода".

У ефірі Fox News 22 вересня держсекретар Рубіо назвав гарною ідеєю так зване енергетичне перемир'я в Україні, за якого Росія не завдавала б ударів по українській інфраструктурі, а Україна — по російській.

Водночас Рубіо зазначив, що протягом останніх кількох місяців з боку України "неодноразово зазнавали атак судна, пов'язані зі США", а також поставки нафти.

За словами Рубіо, ці атаки, ймовірно, не були навмисними, "проте це питання потребує вирішення".

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що 23 вересня в Нью-Йорку відбудеться зустріч глави відомства Сергія Лаврова та державного секретаря США Марко Рубіо.

Американська сторона поки що не підтверджувала і не спростовувала домовленість про зустріч, зазначає "Радіо Свобода".

Нагадаємо:

З липня 2026 року сили безпілотних систем (СБС) змогли вивести з ладу 300 суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Тим часом Туреччина веде переговори з Росією і Україною щодо безпечного проходу суден із зерном Чорним морем – як раніше заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, у Анкарі розробили відповідний план.

Як повідомлялося раніше, 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.