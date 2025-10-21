Новини 21 жовтня: опалення мають дати протягом 10 днів, додаткові 325 млрд на оборону, обшуки в Кудрицького

Про що говорили сьогодні?

Про атаку на Черкащину. У Черкаській області ворог пошкодив обʼєкт критичної інфраструктури під час своєї атаки на регіон.

Про опалення. У НЕК "Укренерго" заявили, що почати постачання тепла в домівки українців можуть протягом 10 днів.

Блекаут на Чернігівщині. У Міністерстві енергетики заявили, що місто Чернігів та половина Чернігівської області опинились у повному блекауті, але бригади енергетиків не можуть розпочати відновлення енергообʼєктів через цілеспрямовану активність ворожих дронів.

Про обшуки в Кудрицького. Державне бюро розслідувань 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розкрив деталі обшуків, які у вівторок проводили співробітники Державного бюро розслідувань.

Про видатки на оборону. Верховна Рада проголосувала одразу за основу і в цілому за виділення додаткових 325 млрд грн на оборону.

Ексклюзиви ЕП.

Восени ціни на таксі зросли, але викликати авто без доплати все одно складно. Чому?

В Україні середня вартість поїздки на таксі зросла на 3% у порівнянні з літнім періодом.

Застосунків на шість мільярдів: як ІТ-компанія Kiss My Apps потроює виторг третій рік поспіль

Як їй вдалося побудувати справжню фабрику застосунків і без зовнішніх інвестицій зростати утричі рік до року?