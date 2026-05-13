Росіяни атакували промислову інфраструктуру Одещини

Вночі проти 13 травня російська армія масовано атакувала ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень, зазначив він.

За його словами, локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками. На щастя, минулося без постраждалих.

Від вечора 12 травня російські окупанти атакували Україну 139 ударними БпЛА різних типів, 111 дронів вдалося знешкодити, але 20 влучили.