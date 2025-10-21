"Забрали з рук телефон і кудись побігли": Кудрицький розповів деталі обшуку ДБР

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розкрив деталі обшуків, які у вівторок проводили співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це він розповів в коментарі ЕП.

"Почитав в новинах, що мені начебто вручили підозру. Хочу сказати, що жодних підозр мені не було вручено, просто був обшук", - заявив Кудрицький.

За його словами, слідчі дії проводились у два етапи. Перший обшук відбувся зранку в його авто без ухвали суду.

"Трапився такий курйозний момент, коли моє авто зупинили поліцейські для перевірки документів, і попросили показати Резерв плюс. Коли я розблокував телефон, відкрив Резерв плюс та показав його, в мене з рук просто забрали телефон і кудись побігли. Після цього підійшли співробітники ДБР і телефон вже опинився у них в розблокованому вигляді", - розповів Кудрицький.

За його словами, пізніше відбулись слідчі дії у нього вдома, але уже з ухвалою суду.

Ексголова "Укренерго" вважає, що оголошена правоохоронцями версія щодо розкрадання коштів при вирубці лісу жодним чином не співвідноситься з його діяльністю.

"На мою думку, метою слідчих дій було саме отримання доступ до телефону, щоб почитати месенджери, і поцікавитися, з ким і про що я спілкуюсь. Я помітив, що активізація правоохоронців відбувалася в ті моменти, коли мені доводилося виходити в паблік. Нещодавно ми також анонсували великий проект з розподіленою генерацією, завдяки якому я отримав певну присутність в медіа", - каже він.

"Я це пов'язую не стільки з якоюсь процесуальною необхідністю, скільки з певними привітами, які мені, скоріш за все, хтось хоче передати", - резюмував Кудрицький.

Читайте також: Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення – перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики

Вас цікавить пітьма? Як Україна опинилася перед загрозою нових блекаутів

Нагадаємо:

ДБР 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, слідчі дії проводять за підозрою у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами державної компанії. Йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей, крім того, правоохоронці відкрили інші кримінальні провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника "Укренерго".

У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.