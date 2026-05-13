В Україні зросло споживання електрики, в 6 областях є знеструмлення
Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок 13 травня є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях.
Про це повідомляє "Укренерго".
Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
За даними компанії, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 травня, станом на 09:30, його рівень був на 6,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.
"Причина змін – хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснюють енергетики.
За їхніми словами, враховуючи погодні умови, сьогодні протягом всієї доби є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Вони закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо:
У Полтавській громаді понад 7 тисяч споживачів залишились без електропостачання після влучання російських безпілотників в електропідстанцію уночі 13 травня.