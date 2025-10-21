Восени ціни на таксі зросли, але викликати авто без доплати все одно складно. Чому?

В Україні середня вартість поїздки на таксі зросла на 3% у порівнянні з літнім періодом.

Про це ЕП повідомив генеральний менеджер Bolt Україна Сергій Павлик.

"Базові тарифи не змінювалися, однак влітку середній чек зріс орієнтовно на 3–5%. Наразі, станом на вересень, ми спостерігаємо подальше незначне зростання середнього чека – на 3% порівняно з літнім періодом", – зазначив Павлик.

У компанії Uklon зазначили, що вони завжди фіксують незначне підвищення цін восени, у порівнянні з літнім сезоном.

"Це повʼязано з тим, що в осінній період, з початком бізнес-сезону, багато користувачів повернулось в місто, часто змінюються погодні умови, люди викликають авто або користуються своїм – погіршується трафік, створюються затори в годину пік. Це все впливає на баланс попиту та пропозиції – кількість охочих поїхати зростає, а кількість водіїв партнерів, готових виконати замовлення не встигає за попитом", – відповіли ЕП в компанії.

За словами Павлика, тарифна політика Bolt Україна "останнім часом не змінювалася". У компанії працює підхід динамічного ціноутворення, який враховує попит і пропозицію на ринку.

Користувачі неодноразово скаржились у соцмережах, що часто стикаються з такою ситуацією: у застосунку вказується одна вартість поїздки, але за мінімальну ціну стало значно складніше викликати таксі. І водії одразу пропонують сплатити більшу суму за замовлення.

Генеральний менеджер Bolt Україна зазначив, що подібні ситуації можуть бути пов'язані з підвищеним попитом на поїздки та роботою функції "цінова пропозиція" у застосунку.

"Раніше вона дозволяла пасажирам і водіям узгоджувати вартість у режимі реального часу, а зараз функцію видозмінено – вона доступна лише водіям і лише тоді, коли система визначає, що шанси прийняття конкретного замовлення нижчі. У таких випадках водії можуть запропонувати свою ціну, а пасажир вирішує, чи приймати її", – пояснив Павлик.

Він додав, що такий підхід дозволяє швидше знаходити водіїв навіть за складних умов – наприклад, у години пік, під час повітряних тривог або за несприятливої погоди.

У компанії Uklon також зазначили, що платформа працює за принципом динамічного ціноутворення – автоматизованої системи, яка в режимі реального часу реагує на зміну попиту й пропозиції на ринку.

"Це складна математична модель, що враховує тисячі параметрів щохвилини, щоб забезпечити максимально ефективний розподіл доступних авто відповідно до актуальних потреб міста. Алгоритм коригує базовий тариф залежно від багатьох факторів: часу доби, погодних умов, ситуації з громадським транспортом, дорожніх робіт, збоїв або пікових навантажень (наприклад, після тимчасового припинення роботи метро). З початку повномасштабної війни до цього переліку додалися нові чинники – обстріли, проблеми зі зв'язком, комендантська година", – пояснили в компанії.

Там додали, що варто враховувати економічну ситуацію в цілому – зростання вартості пального, обслуговування автомобіля тощо.

Нагадаємо:

У серпні компанії Bolt, Uklon та Ubеr звернулися до адміністрації Києва з проханням врегулювати пересування містом у період комендантської години "особами, які мають об'єктивну потребу".

У відповідь на це Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила, що працює з правоохоронцями для створення прозорого механізму для нічних таксі-перевезень.