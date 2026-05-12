Росія б'є по американському бізнесу, щоб відлякати інвесторів від України

Атака РФ по офісу Boeing у червні 2025 року

Росія посилила удари по об'єктах американських компаній в Україні, намагаючись зробити країну неприйнятно ризикованою для інвесторів і підірвати її економіку.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, під атаки потрапили активи Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex та Bunge. З початку 2026 року атаки лише посилилися ы за чотири тижні були вражені об'єкти Bunge, Philip Morris і Mondelez.

Як зазначає NYT, частина українських бізнесменів вважає ці удари частиною ширшої кампанії зі знищення економічної бази країни, а інші — спробою зірвати американські інвестиції саме в момент, коли Київ почав поглиблювати економічні зв'язки зі США.

Співрозмовники видання кажуть, що мета таких атак це зробити американські заводи, склади й офіси в Україні символом надмірного ризику.

Це б'є не лише по окремих компаніях, а й по здатності України залучати західний бізнес, підтримувати експорт і будувати модель післявоєнного відновлення на приватних інвестиціях.

15 червня 2025 року будівля, яку використовувала компанія Boeing у Києві, зазнала серйозних ушкоджень під час масштабної російської повітряної атаки: удар, ймовірно, був навмисним — саме по американській аерокосмічній компанії.