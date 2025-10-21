Рада проголосувала за виділення на оборону ще 325 мільярдів

Верховна Рада проголосувала одразу за основу і в цілому за виділення додаткових 325 млрд грн на оборону.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, "за" проголосували 297 народних депутатів.

"Уряд активно пушив на цьому тижні, щоб уникнути затримок зарплат військових. Навіть підтримали доручення Голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроект та відправити на підпис президента", – зазначив депутат.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

Бюджетний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.