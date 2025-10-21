ДБР прийшло з обшуками до екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерела

Державне бюро розслідувань 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це повідомили джерела УП в правоохоронних органах.

Слідчі дії проводять за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

За даними джерел, йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Обшуки також проходять в "Укренерго", в приміщеннях підрядної організації та інших, як вважають в ДБР, залучених до схеми підприємств.

За наявною в редакції інформацією, правоохоронці відкрили не одне кримінальне провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника "Укренерго".

УП звернулася за коментарями до Державного бюро розслідувань та Кудрицького.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.