Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури на Черкащині

У Черкаській області ворог пошкодив обʼєкт критичної інфраструктури під час своєї атаки на регіон.

Про це повідомив очільник Черкаської ОДА Ігор Табурець.

О 8:18 ранку 21 жовтня він повідомив що область була атакована російською армією. За його словами, під ворожий обстріл потрапила критична інфраструктура.

Оборонцям вдалось збити три БПЛА під час атаки, однак кількість влучень невідома. Постраждалих немає.

"Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. Із зрозумілих причин – без подробиць", – зазначив очільник Черкаської ОВА.

Водночас у Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів без світла. За попередніми даними, є наслідки і для житлової інфраструктури.

Нагадаємо:

Чернігівщина зазнала масованого комбінованого удару росіян – пошкоджено об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт, частина регіону залишилась без електропостачання.