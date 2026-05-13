Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Харківщині – без світла 4500 абонентів

Російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Харківщині – понад 4500 абонентів у Дергачах та інших населених залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Сьогодні зранку російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на території Дергачівщини, унаслідок чого понад 4500 абонентів у Дергачах, Безруках та Слатиному залишилися без світла", – написав він у Телеграм.

За його словами, наразі фахівці Дергачівського РЕМ АТ "Харківобленерго" відновлюють пошкоджену мережу.

"За попередньою інформацією, електрика має повернутись до домівок людей до кінця доби, якщо не буде повторних "прильотів", – зазначив Задоренко.

Окрім цього, зранку росіяни також обстріляли кілька будинків у Козачій Лопані, на місці влучань сталися загоряння.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Тип зброї, з якої завдавалися удари, встановлюється.

Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок 13 травня є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях.

У Полтавській громаді понад 7 тисяч споживачів залишились без електропостачання після влучання російських безпілотників в електропідстанцію уночі 13 травня.