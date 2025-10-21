У Чернігові блекаут: енергетики не можуть почати відновлення через дрони РФ

У Чернігові блекаут, але енергетики не можуть почати відновлення через дрони РФ

У Міністерстві енергетики заявили, що місто Чернігів та половина Чернігівської області опинились у повному блекауті, але бригади енергетиків не можуть розпочати відновлення енергообʼєктів через цілеспрямовану активність ворожих дронів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів.

"Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу", – йдеться у повідомленні.

Через нещодавній обстріл місто Чернігів та вся північна частина області опинились у повному блекауті.

Нагадаємо:

Чернігівщина зазнала масованого комбінованого удару росіян – пошкоджено об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт, частина регіону залишилась без електропостачання.

У Черкаській області ворог пошкодив обʼєкт цивільної інфраструктури під час своєї атаки на регіон.