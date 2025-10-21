Тепло мають дати в українські домівки протягом 10 днів – “Укренерго”

В НЕК "Укренерго" заявили, що збираються протягом 10 днів почати постачання тепла в домівки українців.

Про це заявив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі "телемарафону".

Заченко зазначав, що за останній місяць споживання електроенергії збільшилось більше ніж на 20%, це повʼязано із похолоданням та відсутністю постачання тепла.

Він додав, що "сподівається", на початок теплопостачання в домівках українців протягом 10 днів.

За його словами, це має зменшити споживання електроенергії, оскільки зараз споживачі гріються електроприладами.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано, уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього, – заявили у Міненерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні опалювальний сезон триватиме з 1 листопада по 31 березня, раніше він був з 15 жовтня по 15 квітня. В попередні сезони відповідні рішення не впливали на фактичні терміни опалювального сезону, тому що питання про його початок та закінчення вирішувала місцева влада.