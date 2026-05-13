Росіяни пошкодили критичну інфраструктуру на Львівщині

Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури у Жовкві на Львівщині, у місті зникло світло.

Про це повідомив міський голова Олег Вольський.

"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла", – написав він у Facebook.

За його словами, наразі працюють надзвичайні служби.

"Прошу нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги. Тримаємось!", – говориться у повідомленні.

У Львівській області вдень 13 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських ударних безпілотників, повідомили в Львівській ОВА.

Сирени пролунали у Золочівському та Шептицькому районах. Згодом небезпеку поширили на всю територію області.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті росіяни намагаються завдати удару по інфраструктурних об'єктах регіону, мешканці Коломиї повідомили про гучні звуки, які було чутно в різних частинах міста.

Російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Харківщині – понад 4500 абонентів у Дергачах та інших населених залишилися без світла.

Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок 13 травня є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях.

У Полтавській громаді понад 7 тисяч споживачів залишились без електропостачання після влучання російських безпілотників в електропідстанцію уночі 13 травня.