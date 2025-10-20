Новини 20 вересня: українська логістика під ударом та світовий збій роботи Інтернет-серверів
Про що сьогодні говорили:
Про російські удари. Вночі проти 20 жовтня ворог знову атакував логістичну інфраструктуру України – під ударом залізниця та портові об'єкти. Ворог також вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про великий збій роботи серверів. Низка сервісів в інтернеті перестали працювати, або працюють некоректно в усьому світі.
Про газ. Уряд забезпечить весь необхідний обсяг коштів для фінансування газу, хоча наразі є половина коштів, заявив президент Володимир Зеленський.
Про держбюджет. Уряд виділив понад 6 мільярдів гривень з резервного фонду для зміцнення обороноздатності держави та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Про LNG-термінал. Зеленський запропонував американцям спільний енергетичний проєкт – побудувати LNG-термінал в Одесі.
Про банки. У разі, якщо держава знову запровадить підвищену ставку податку на прибуток для банківських установ у розмірі 50% з 2026 року, то в окремих державних банків може виникнути потреба у докапіталізації, повідомив НБУ.
Про судові процеси. Вищий антикорупційний суд у 15 разів зменшив заставу колишньому заступнику голови Верховного Суду Богдану Львову з 302,8 млн грн до 20 млн грн.
Про декларації. САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської облради та його дружині – народній депутатці.
Про кризу в Росії. Найбільший російський виробник титану з 1 грудня переведе частину співробітників у режим неповної зайнятості. А кільком російським регіонам загрожує повноцінна бюджетна криза – вони зіткнулися з помітним падінням податкових надходжень і були змушені використати всі грошові резерви.
Екслюзиви ЕП:
"Тисячу точно треба дати". Історія одного хабаря поліцейським від моделі Onlyfans
Двоє поліцейських на Івано-Франківщині вимагали хабар у моделі Onlyfans. ЕП отримала в розпорядження аудіозапис їхньої розмови.