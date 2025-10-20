Новини 20 вересня: українська логістика під ударом та світовий збій роботи Інтернет-серверів

Про що сьогодні говорили:

Про російські удари. Вночі проти 20 жовтня ворог знову атакував логістичну інфраструктуру України – під ударом залізниця та портові об'єкти. Ворог також вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про великий збій роботи серверів. Низка сервісів в інтернеті перестали працювати, або працюють некоректно в усьому світі.

Про газ. Уряд забезпечить весь необхідний обсяг коштів для фінансування газу, хоча наразі є половина коштів, заявив президент Володимир Зеленський.

Про держбюджет. Уряд виділив понад 6 мільярдів гривень з резервного фонду для зміцнення обороноздатності держави та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Про LNG-термінал. Зеленський запропонував американцям спільний енергетичний проєкт – побудувати LNG-термінал в Одесі.

Про банки. У разі, якщо держава знову запровадить підвищену ставку податку на прибуток для банківських установ у розмірі 50% з 2026 року, то в окремих державних банків може виникнути потреба у докапіталізації, повідомив НБУ.

Про судові процеси. Вищий антикорупційний суд у 15 разів зменшив заставу колишньому заступнику голови Верховного Суду Богдану Львову з 302,8 млн грн до 20 млн грн.

Про декларації. САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської облради та його дружині – народній депутатці.

Про кризу в Росії. Найбільший російський виробник титану з 1 грудня переведе частину співробітників у режим неповної зайнятості. А кільком російським регіонам загрожує повноцінна бюджетна криза – вони зіткнулися з помітним падінням податкових надходжень і були змушені використати всі грошові резерви.

Екслюзиви ЕП:

"Тисячу точно треба дати". Історія одного хабаря поліцейським від моделі Onlyfans

Двоє поліцейських на Івано-Франківщині вимагали хабар у моделі Onlyfans. ЕП отримала в розпорядження аудіозапис їхньої розмови.