ВАКС у 15 разів зменшив заставу ексзаступнику голови Верховного Суду, САП оскаржить

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня зменшив заставу колишньому заступнику голови Верховного Суду (у 2017-2022 роках) Богдану Львову з 302,8 млн грн до 20 млн грн, тобто у понад 15 разів.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС та Transparency International Ukraine.

У ВАКС також розповіли, що залишилися без змін процесуальні обов'язки, покладені на Львова ухвалою від 9 жовтня 2025 року, серед яких – утриматися від спілкування з низкою осіб і носити електронний засіб контролю.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Як повідомлялося, Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", більш відомого як "труби Медведчука", що належав державі в особі Фонду держмайна. Збитки оцінюють у 1,4 млрд грн.

Нагадаємо:

У 2024 році повідомлялося, що Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення суду першої інстанції щодо поновлення Богдана Львова, у якого знайшли російське громадянство, на посаді судді Верховного суду і виплати йому заробітної плати "за час вимушеного прогулу".