"Забуте" майно на понад 8 мільйонів гривень: підозру отримали депутатка та голова облради

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської облради та його дружині – народній депутатці.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

Хоча у повідомленні не вказані імена, відомо, що йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденката його дружину – депутатцу від Слуги Народу Юлії Діденко.

"Посадовець та народна обраниця у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн", – говориться у повідомленні.

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Колегія суддів наклала арешт на квартиру та нежитлове приміщення, яким володіє Діденко.

"В декларації Діденко за 2024 рік бачимо 4 квартири в Києві, Одесі та Донецьку, авто Audi SQ8, швейцарські годинники, прикраси та дорогий одяг", – пише Центр протидії корупції.

"Діденко голосувала за законопроєкт №12414 про знищення НАБУ і САП. Вочевидь, у Діденко був свій інтерес підрізати крила антикорупційним органам", – додає ЦПК.

