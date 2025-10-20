Великий збій: користувачі інтернету повідомляють про проблеми у роботі сервісів

Низка сервісів в інтернеті перестали працювати, або працюють некоректно в усьому світі.

Про це повідомляє Downdetector.

Зокрема користувачі фіксують проблеми у роботі Signal. Також ну частини споживачів некоректно працюють сервіси Amazon.

Також фіксують проблеми у роботі Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat, IMDb.

Зокрема, "лежить" хмарний сервіс Amazon web services.

Як повідомляють у Downdetector, причиною збоїв у різних сервісах може бути саме проблеми Amazon web services.

Згідно з повідомленнями користувачів, у регіоні US-East-1 виникли проблеми з Amazon Web Services (AWS). Ці проблеми впливають на роботу багатьох сервісів, які залежать від інфраструктури AWS.